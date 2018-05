Cà Mau (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a assisté mercredi le 2 mai à Cà Mau (Sud) à l’inauguration de l’usine de traitement de gaz de Cà Mau (GPP Cà Mau), investie par PetroVietnam Gas Corporation (PVGas).

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân (3e depuis la droite), lors de la cérémonie d’inauguration de GPP Cà Mau. Photo : VNA

Construite en deux ans pour un coût de plus de 10.000 milliards de dôngs (450 millions de dollars), l’usine a une capacité journalière de 6,2 millions de m3 de gaz et peut contenir 8.000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié et 3.000 m3 de condensat.

Une fois opérationnelle, GPP Cà Mau fournira environ 600 tonnes de gaz de pétrole liquéfié et 35 tonnes de condensat par jour, répondant à 10% de la demande nationale.

S’exprimant lors de l’événement, la dirigeante vietnamienne a noté que le Parti et l’État portent un intérêt particulier au Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam) en adoptant des stratégies, des plans et des résolutions pour le développement du secteur pétrolier et gazier.

L’Assemblée nationale ainsi que le gouvernement, les ministères et les branches continueront à suivre de près et soutenir le développement de PetroVietnam, PVGas, pour promouvoir le rôle d’une branche économique importante au Vietnam, a-t-elle encore indiqué.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân visite la salle de contrôle de GPP Cà Mau. Photo : VNA

La présidente de l’Assemblée nationale a félicité PetroVietnam et PVGas d’avoir fait du Vietnam l’un des pays capables de transformer le gaz en électricité et en engrais.

Elle a déclaré que l’inauguration de l’usine est destinée à réaliser la stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam approuvée par le gouvernement, contribuant au développement économique dans le Sud-Ouest en général et la province de Cà Mau en particulier.

Trân Sy Thanh, président du Conseil des membres de PetroVietnam, a déclaré que l’usine est le dernier volet de la chaîne de projets de gaz-électricité-engrais à Cà Mau, ajoutant que la mise en œuvre réussie du projet contribuerait au développement durable de PetroVietnam. – VNA