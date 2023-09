Saitama (VNA) - La Fête de la mi-automne “Bonjour Saitama” s'est ouverte vendredi soir 1er septembre sur la place Keyaki Hiroba, dans la préfecture de Saitama au Japon.Il s'agit de la première Fête de la mi-automne du Vietnam, à grande échelle, organisée au Japon. La fête est conjointement organisée par l’administration de la préfecture de Saitama et l'Association vietnamienne au Japon, avec le soutien de l'ambassade vietnamienne au Japon.La Fête de la mi-automne “Bonjour Saitama” est parrainé par le ministère des Affaires étrangères du Japon et s’inscrit dans le cadre des activités visant à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur vietnamien au Japon Pham Quang Hieu a estimé que les relations entre le Vietnam et le Japon étaient au meilleur étape de développement. La coopération économique et culturelle et les échanges entre les deux peuples ont été encouragés et renforcés. Dans ce contexte, les fêtes vietnamiennes au Japon sont devenus des événements d'échange culturel attendus et salués par de nombreux Japon ais et la communauté vietnamienne au Japon.Le gouverneur de la préfecture de Saitama, Ōno Motohiro, a exprimé sa joie que cet événement ait eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.Le gouverneur de Saitama a fait savoir que la préfecture compte 34 000 Vietnamiens. C'est la deuxième plus grande communauté d'expatriés de la province et également le groupe communautaire à la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années.La Fête de la mi-automne « Bonjour Saitama » se déroule du 1er au 3 septembre et devrait attirer des centaines de milliers de visiteurs.Le 31 août, le consulat général du Vietnam à Fukuoka a organisé une cérémonie pour célébrer la Fête nationale. Étaient présents à la célébration le gouverneur de la préfecture de Fukuoka, Hatori Seitaro, des dirigeants des villes et provinces de la région de Kyushu et plus de 300 invités. - VNA