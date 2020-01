Photo: internet



Hanoi (VNA) - La pratique du culte « Tât Niên » des ancêtres et des esprits à la veille du Nouvel An, qui existe depuis longtemps, est une bonne tradition des Vietnamiens à l’occasion du Têt. Chaque année, on prépare le culte « Tât Niên » après la fête des génies du foyer « Tao Quân », soit le 23e jour du 12e mois lunaire.



La cérémonie du culte « Tât Niên » est un rite marquant la fin de l’ancienne année et la préparation du passage à la nouvelle. Il s’agit d’une bonne coutume et pratique cultuelle des Vietnamiens.



Le rite « Tât Niên » a lieu l’après-midi du 30e jour du 12e mois lunaire. Ce jour-là, tous les gens se réunissent et mangent ensemble un repas copieux.



Les familles préparent deux plateaux pour le culte « Tât Niên », puis prennent le dîner. Un des deux plateaux est réservé au culte des ancêtres lors du Réveillon. -NDEL/VNA