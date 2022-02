Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - L'Union des agriculteurs du Vietnam et la Poste du Vietnam se sont fixées l'objectif d'aider 7,5 millions de ménages d'agriculteurs à mettre à jour des informations sur la plateforme de commerce électronique Postmart.vn en 2022, afin d'accélérer la transformation numérique dans la production et la commercialisation des produits agricoles, et de favoriser le développement agricole et rural.

Actuellement, la Poste du Vietnam prévoit de se connecter aux plateformes de commerce électronique des Postes des pays tels que le Japon, Singapour, etc. Les produits présentés sur Postmart.vn disposeront de liens de connexion à des plateformes de commerce électronique d’autres pays de la région, puis celles de pays développés. La Poste du Vietnam ajoutera également plus de services sur Postmart.vn pour faciliter la commercialisation des marchandises, a déclaré son directeur général Chu Quang Hao.

Un agent de la Poste du Vietnam aide un paysan à présenter ses produits sur Postmart.vn. Photo: nongnghiep.vn

En 2021, la Poste du Vietnam a livré des produits agricoles vers les marchés du Japon, de l'Allemagne, de l'Australie et de l'Europe.

Dans les temps à venir, la Poste du Vietnam augmentera ses investissements dans les systèmes d'entrepôts frigorifiques dans les régions pour assurer la qualité des produits agricoles, des fruits de mer, etc. -VNA