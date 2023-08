Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - La ponctualité des compagnies aériennes vietnamiennes a atteint 88,3% au cours des cinq premiers mois de cette année, en baisse de deux points de pourcentage par rapport à l'année précédente, a rapporté l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AAV).

Il y a eu 13.762 vols retardés, ce qui représente 11,7 % du total. En revanche, 380 vols ont été annulés, ce qui représente 0,32% du total.

Entre janvier et mai, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines et Vasco ont exploité un total de 117.872 vols.

Bamboo Airways a été classée compagnie aérienne la plus ponctuelle, avec un taux de ponctualité de 95,6%, nettement supérieur à la moyenne du secteur de 88,3%. Elle était suivie par Vietnam Airlines avec 89,4%, Vasco 89,3%, Pacific Airlines 86,3%, Vietravel 86,1% et Vietjet Air 84,8%.

Au cours des six premiers mois de l'année, les compagnies aériennes vietnamiennes ont exploité 66 lignes reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, avec plus de 650 vols par jour.

Le nombre total de passagers a été estimé à 34,7 millions, soit une augmentation de 49,6% sur un an, dont 14,7 millions étrangers, soit près de cinq fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Les passagers nationaux ont atteint 20 millions.

Jusqu'à 483.000 tonnes de fret ont transité par les aéroports, soit une baisse de 26% sur un an.

Actuellement, 52 compagnies aériennes étrangères et cinq vietnamiennes opèrent sur le marché international, avec 143 liaisons reliant 29 pays et territoires d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique avec Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Cam Ranh, Phu Quoc et Da Lat.-VNA