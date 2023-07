Vientiane, 6 juillet (VNA)- La police de la province de Bokeo, dans le Nord du Laos, a récemment saisi sept millions de pilules de drogues synthétiques, dans l'une des nombreuses opérations anti-criminalité lancées ces derniers temps.



Les médias lao ont rapporté que des policiers au poste de contrôle de Namthoung, dans le district de Huayxai, ont arrêté un bus se dirigeant vers la capitale Vientiane, détectant 3.565 paquets d'amphétamines et 193 paquets de kétamine cachés sous le plancher de la voiture. Ils ont saisi plus de 7.130.000 pilules de drogue synthétique et arrêté quatre suspects.



La découverte de la cargaison de drogue est intervenue quelques jours seulement après que la police du district de Tonpheung, dans la province de Bokeo, a arrêté deux hommes alors qu'ils vérifiaient un navire naviguant du Myanmar à travers le Mékong vers le Laos. Il a saisi 2,8 millions de comprimés d'amphétamine sur le navire.



Selon les statistiques du ministère lao de la Sécurité publique, rien qu'au cours des six premiers mois de cette année, la police du pays a traité 2.241 affaires liées à la drogue, arrêtant 3.452 sujets, dont 76 étrangers.



En outre, il a saisi près de 46 millions de comprimés d'amphétamine pesant près de 4,7 tonnes, près de 2.500 kg de méthamphétamine cristalline, plus de 184 kg d'héroïne et plus de 4.000 kg de marijuana.- VNA

source