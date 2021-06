Hanoi (VNA) – L’agence de police d’enquête de la Police de Hanoi a indiqué mercredi 30 juin avoir arrêté Lê Van Dung, alias Lê Dung Vova, né le 10 octobre 1970 à Hanoi pour propagande contre l’Etat vietnamien.

Lê Van Dung, alias Lê Dung Vova. Photo : VNA

L’homme recherché par la police plus d’un mois durant a été arrêté dans la matinée de mercredi 30 juin alors qu’il s’était terré dans la commune de Phuong Tu, district de Ung Hoa, ville de Hanoi, a-t-elle précisé.Il est poursuivi et recherché pour «production, détention, diffusion ou propagation d’informations, de documents, de produits ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam» en vertu de l’article 117 du Code pénal de 2015, a-t-elle indiqué.Domicilé avant sa fuite au 54B, ruelle 2, Hà Tri 3, quartier de Hà Câu, arrondissement de Hà Dông, ville de Hanoi, il s’engageait dans des activités pour s’opposer au pouvoir populaire et des rassemblements pour troubler la sécurité publique depuis 2011.Lê Van Dung avait également participé aux groupes tels que No-U, Phong trào chân hung nuoc Viêt (Mouvement de relèvement du Vietnam) dont il était à la tête depuis 2018, avait créé les chaînes de télévision Tiêng dân tivi (Voix du peuple), Eva Tivi et cinq chaînes Chân hung tivi (Relèvement) sur YouTube et Facebook. – VNA