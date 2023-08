Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - La plupart des localités du pays seront confrontées à des niveaux d'ultraviolet ( UV ) "élevés" et "très élevés" du 2 au 4 août, a annoncé le Centre national de prévision hydrométéorologique.Plus précisément, pendant les trois jours, les niveaux d'UV seront très dangereux de 10h à 13h dans des villes telles que Ha Long dans la province de Quang Ninh, la ville portuaire de Hai Phong, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville.La ville méridionale de Can Tho sera au niveau «élevé» pendant les trois jours, suivie de la province de Ca Mau.Il est conseillé aux personnes de prendre des précautions supplémentaires telles que le port de vêtements de protection, de chapeaux et de lunettes de soleil, ainsi que d'assurer l'hydratation du corps. - VNA