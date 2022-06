Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Près de 93% des entreprises allemandes opérant au Vietnam souhaitent poursuivre leurs investissements et 64% s'attendent au développement de leurs activités ces 12 prochains mois, selon l’AHK World Business Outlook – Spring 2022.

Les résultats du sondage mené par les Chambres de commerce allemandes à l'étranger (AHK) montrent que la plupart des entreprises allemandes implantées au Vietnam sont plus optimistes quant au développement économique du pays ces 12 prochains mois par rapport à l’automne dernier. Plus de 46% prévoient même de recruter des travailleurs supplémentaires.

Les entreprises interrogées ont également déclaré que la stabilité politique, la disponibilité en travailleurs qualifiés dans les domaines techniques et non techniques, ainsi que le transport et la logistique étaient les facteurs les plus importants pour maintenir leurs activités au Vietnam.

De plus, grâce à l’adhésion du Vietnam à des accords de libre-échange, le pays dispose de conditions favorables pour attirer plus d'investissements directs étrangers.

Plus de 73% des entreprises sondées ont estimé que l'entrée en vigueur en août 2020 de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam avait contribué à l’amélioration de leur compétitivité. -VNA