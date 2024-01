Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Planification de la capitale Hanoï pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, fait preuve d'une nouvelle pensée et d'une nouvelle vision, conformément aux orientations de la stratégie de développement socio-économique du pays pour la période 2021-2030, contribuant à promouvoir son rôle en tant que pôle de croissance et à créer une motivation pour le développement régional.C’est ce qu’a déclaré le 9 janvier le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung lors d’une conférence visant à recueillir des avis sur la Planification de la capitale pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050.Sur la base des potentiels, avantages et des résultats obtenus en matière de développement socio-économique, la Planification propose de nouvelles et fortes percées avec cinq perspectives générales de développement et trois perspectives sur l'organisation spatiale.En ce qui concerne les perspectives générales de développement, la Planification met l'accent sur les facteurs liés à « la création d'une force omniprésente pour promouvoir le développement du delta du fleuve Rouge, de la région économique clé du Nord, de la région-capitale et de l'ensemble du pays », à « un développement inclusif, rapide et durable », au développement urbain vert, au développement durable selon le principe du « respect de la nature » …Sur le plan de l'organisation spatiale, la Planification se concentre sur le développement de cinq types d'espaces : de construction, souterrain, numérique, culturel, public (notamment espaces verts).La Planification fixe 20 objectifs dont six en matière économique, cinq en matière sociale, six en matière environnementale, deux en matière de développement des zones urbaines et rurales et un en matière de défense et de sécurité. L'économie numérique devrait représenter 40% du Produit intérieur brut local. Le revenu par habitant devrait atteindre 13.500 à 14.000 dollars par an et le taux d'urbanisation, de 65 à 70%...La Planification de la capitale a été élaborée en 12 mois, sur la base de la collecte des avis de 21 ministères, organes centraux, de 15 villes et provinces ainsi que de nombreux experts, scientifiques, organisations et citoyens. -VNA