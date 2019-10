Photo: VNA





Hanoï (VNA) - La photo « La petite fille au napalm » a été élue image la plus puissante des 50 dernières années.



L’horrible photo de 1972, prise par le photographe Nick Ut, montre l’image saisissante d’une fillette de neuf ans courant nue et hurlant de douleur après une attaque au napalm pendant la guerre du Vietnam. Cette photo a circulé à travers le monde et a contribué à mettre fin à la guerre au Vietnam.



En deuxième position avec 35%, figure l’image déchirante du corps sans vie du petit syrien Aylan Kurdi, trois ans, échoué sur une plage en Turquie. La famille d’Aylan avait quitté Bodrum en Turquie le 2 septembre 2015, dans l’espoir de se rendre sur l’île grecque de Kos, mais leur petit bateau avait chaviré après seulement 30 minutes de voyage.



Parmi les trois photographies sélectionnées à la troisième place, figurent notamment les photos sur la libération de Nelson Mandela après vingt ans de prison en 1990 et celle de Buzz Aldrin sur la Lune en 1969. -VOV/VNA