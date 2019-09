Photo d'illustration (Source: VNA)



Hanoi, 12 septembre (VNA) – La Permanence du gouvernement ont examiné de grands projets de transport lors de sa réunion à Hanoi le 12 septembre, sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Lors de la réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité du système de transport, et a exhorté le secteur à accorder davantage d'attention à la gestion des procédures et au traitement des goulots d'étranglement pertinents.



Il est indispensable de bien mettre en œuvre des projets et des programmes, en particulier ceux des autoroutes et des aéroports, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère des Transports d'identifier la responsabilité des agences dans ces projets et programmes de transport et d'encourager la participation du secteur privé dans certains domaines.



En ce qui concerne l'aéroport international Tan Son Nhat, il a déclaré que le ministère devait faire connaître les projets d'infrastructure pertinents afin de mobiliser les ressources plus efficacement.



Il a demandé au ministère de remédier aux problèmes entravant la mise en œuvre du projet de chemin de fer urbain à Hanoi et de mettre bientôt en service le chemin de fer aérien Cat Linh-Ha Dong.



Le Premier ministre a insisté sur la mise en œuvre de la collecte de redevances sans arrêt aux postes de péage Bâtir-Opérer-Transférer (BOT) à l’échéance du 31 décembre 2019. -VNA