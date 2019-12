Nguyên Thi Phuong Thao, présidente et chef de la direction de Vietjet. Photo : Vietjet/CVN



Hanoï (VNA) - Suite à sa liste des femmes les plus puissantes en Asie, Forbes passe en revue les 100 femmes les plus puissantes au monde. La présidente et chef de la direction de Vietjet, Nguyên Thi Phuong Thao demeure la seule à représenter le Vietnam depuis trois ans consécutifs.



Selon Forbes, au 13 décembre 2019, l'actif estimé de la milliardaire autodidacte était d'environ 2,7 milliards d'USD, ce qui fait d'elle également la seule femme vietnamienne dans la liste des milliardaires de Forbes. Elle préside également le groupe multisectoriel comprenant Sovico, HDBank et de nombreuses entreprises immobilières.



Vietjet est la principale compagnie aérienne au Vietnam et cherche à développer ses activités à l'étranger en étendant continuellement son réseau de vols internationaux du Vietnam vers l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Myanmar, le Cambodge, Hong Kong et Taïwan (Chine).



La liste des femmes les plus puissantes au monde, annoncée par Forbes, touche les domaines des affaires, des finances, des médias, de la politique, des activités sociales / philanthropiques / ONG et des technologies. Le classement annuel est basé sur plusieurs critères tels que la qualité des actifs, l'exposition aux médias ou l'influence internationale...



La N°1 de la liste Forbes cette année est la chancelière allemande Angela Merkel, suivie de l’ex-directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde mais aussi de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi et de l’épouse du milliardaire Bill Gates, Melinda Gates. -CVN/VNA