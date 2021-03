Hanoi (VNA) - La participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU est une politique majeure du Parti et de l’État vietnamiens, concrétisant la politique d’intégration internationale du pays.

De juin 2014 à décembre 2020, le Vietnam a envoyé 179 officiers vietnamiens participer aux missions de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Département des opérations de maintien de la paix au siège de l’ONU, parmi lesquels 53 en mission individuelle et 126 médecins et assistants médicaux à l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2, a fait savoir le chef du Département du maintien de la paix du Vietnam (VPD), Hoàng Kim Phung.

Les officiers et soldats de l’hôpital de niveau 2 N°3 se prépare aux opérations de maintien de la paix. Photo: VNA

L’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 au Soudan du Sud est en train d’opérer très efficacement et continue d’affirmer sa capacité professionnelle et sa haute responsabilité, en devenant une base fiable en matière de soins de santé pour le personnel des Nations unies dans la région, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

L’ONU a exprimé sa considération pour le Vietnam concernant la participation de femmes soldats aux opérations de maintien de la paix, en vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

Le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département des opérations du maintien de la paix du Vietnam. Photo: VNA



Au cours des six dernières années, le Vietnam a envoyé 20 femmes soldats à l’Hôpital de campagne de niveau 2 et quatre femmes officiers aux opérations de maintien de la paix, supérieur au taux recommandé de 15 % proposé par l’ONU. Actuellement, le Vietnam prépare une équipe d’ingénierie militaire de plus de 300 membres pour l’année 2021.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a affirmé que les près de 180 officiers et soldats participant aux opérations de maintien de la paix portaient en elles une grande valeur symbolique à l’image d’un Vietnam renouvelé, fiable et responsable, aux yeux de la communauté internationale et que cela contribuait à rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung. Photo: VNA



L’Assemblée nationale de la XIVe législature a approuvé le 13 novembre 2020, lors de sa 10e session, la Résolution N°130/2020/QH14 sur la participation vietnamienne aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, qui prendra effet le 1er juillet 2021.

Le Vietnam participe activement aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, ce qui contribue à affirmer la politique de diversification et de multilatéralisation des relations internationales du Parti et de l’État vietnamiens, a indiqué le vice-ministre Lê Hoài Trung

A travers ces activités, le pays continue d’affimer sa politique extérieure d’indépendance et d’autonomie, son esprit épris de paix et de respect des objectifs et principes de l’ONU, contribuant à l’établissement et de la construction d’une paix durable dans le monde.

De nombreux pays, en particulier les puissances et les partenaires importants, souhaitent renforcer la coopération avec le Vietnam dans les activités de maintien de la paix de l’ONU. – VNA