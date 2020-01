Hanoi (VNA) - La pagode Trân Quôc a été choisie par le magazine americain National Geographic comme «l’une des plus belles pagodes du monde à visiter». Elle a été également classée en 2016 par le journal britannique Daily Mail parmi les 16 plus belles pagodes du monde.

La pagode Trân Quôc, connue sous le nom de «fleur de lotus», surprend toujours les visiteurs pour sa beauté poétique et ses valeurs historiques. Photo : VNP

Située sur la petite péninsule, à l’est du lac de l’Ouest, à Hanoi, Trân Quôc est la plus vieille pagode de Hanoï. Avec ses plus de 1.500 ans d’existence, elle surprend toujours les visiteurs pour sa beauté poétique et ses valeurs historiques.



La pagode, à l’origine appelée Khai Quôc (qui signifie «fondation du pays»), a été construite sous le règne de Ly Nam Dê (541-547) dans le village de Yên Hoa, près du fleuve Rouge. Après plusieurs changements de nom, à partir de l’époque du roi Lê Hy Tong les gens commencèrent à l’appeler Trân Quôc, nom qui est resté jusqu’à aujourd’hui. Située sur la petite péninsule, à l’est du lac de l’Ouest, à Hanoi, Trân Quôc est la plus vieille pagode de Hanoï. Avec ses plus de 1.500 ans d’existence, elle surprend toujours les visiteurs pour sa beauté poétique et ses valeurs historiques.La pagode, à l’origine appelée Khai Quôc (qui signifie «fondation du pays»), a été construite sous le règne de Ly Nam Dê (541-547) dans le village de Yên Hoa, près du fleuve Rouge. Après plusieurs changements de nom, à partir de l’époque du roi Lê Hy Tong les gens commencèrent à l’appeler Trân Quôc, nom qui est resté jusqu’à aujourd’hui.

La fête Vu Lan est célébrée dans la pagode Trân Quôc. Photo : VNP

Sous les dynasties des Ly et Trân, Trân Quôc était le centre du bouddhisme dans la capitale, alors appelée Thang Long. Ce site était une destination préférée des rois pendant les fêtes. Actuellement, la pagode est un endroit où les visiteurs peuvent retrouver la paix en se plongeant dans la beauté de la nature et de l’architecture ancienne.



À la veille du Nouvel An lunaire, une cérémonie de prière pour la paix et la sécurité du pays, rite le plus sacré, est traditionnellement organisée dans la pagode. Sous les dynasties des Ly et Trân, Trân Quôc était le centre du bouddhisme dans la capitale, alors appelée Thang Long. Ce site était une destination préférée des rois pendant les fêtes. Actuellement, la pagode est un endroit où les visiteurs peuvent retrouver la paix en se plongeant dans la beauté de la nature et de l’architecture ancienne.À la veille du Nouvel An lunaire, une cérémonie de prière pour la paix et la sécurité du pays, rite le plus sacré, est traditionnellement organisée dans la pagode.

Le jardin avec ses nombreux stupas datant du XVIIIe siècle.

Strictement conçu selon les principes du bouddhisme, ce lieu de culte se compose de trois bâtiments principaux, reliés par deux couloirs: Tiên duong, la maison des encens et le palais supérieur. De plus, il y aussi une tour du clocher.



Le plus frappant est son jardin, avec ses nombreux stupas anciens. Le stupa sacré, construit en 1998, se distingue dans cet ensemble, avec ses 15 mètres de haut et ses 11 étages. Dans chacun d’eux, il y a six portes, où sont placées des statues de Bouddha Amitabha en pierres précieuses Strictement conçu selon les principes du bouddhisme, ce lieu de culte se compose de trois bâtiments principaux, reliés par deux couloirs: Tiên duong, la maison des encens et le palais supérieur. De plus, il y aussi une tour du clocher.Le plus frappant est son jardin, avec ses nombreux stupas anciens. Le stupa sacré, construit en 1998, se distingue dans cet ensemble, avec ses 15 mètres de haut et ses 11 étages. Dans chacun d’eux, il y a six portes, où sont placées des statues de Bouddha Amitabha en pierres précieuses