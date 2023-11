Hanoï (VNA) - Lors de la séance de questions-réponses du 6 novembre au matin dans le cadre de la 6e session de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, a déclaré que ces derniers temps, la notation souveraine du Vietnam avait été appréciée dans le monde.Si les notes de certains pays sont dégradées, la note du Vietnam est relevée à BB avec perspective stable, a-t-il indiqué, ajoutant que cela donnait confiance aux fonds financiers et d'investissement pour injecter de l'argent dans l'économie et promouvoir le développement.Le ministre a rappelé que lors des séances de travail avec des agences de notation de crédit telles que S&P et Moody's dans le cadre de son dernier voyage d’affaires aux Etats-Unis, celles-ci avaient apprécié le marché financier vietnamien et son dynamisme, et avaient recommandé d'investir au Vietnam.En particulier, ces agences ont soulevé des questions sur la résolution du problème d'augmentation des créances douteuses, de décaissement des investissements publics, des points de vue sur la gestion du marché immobilier... Elles se sont montrées confiantes quant aux solutions proposées par le Vietnam, a-t-il indiqué.