Can Tho, 13 mars (VNA) - L'Université de Can Tho, en collaboration avec le Global Crop Diversity Trust, a organisé, le 13 mars, un séminaire dans la ville de Can Tho dans le delta du Mékong pour discuter de la biodiversité pour les opportunités, les moyens de subsistance et le développement au Vietnam.Le thème de l'événement faisait également partie d'un projet qui sera lancé au Vietnam en 2023-2024, avec un budget de 477.460 dollars financé par le gouvernement norvégien et 310.000 dollars d'instituts et d'universités.Le projet vise à établir une banque de semences de riz, à développer de nouvelles populations de riz, à créer une diversité génétique du riz à partir de riz hybride supérieur et de riz sauvage comme base pour produire des variétés de riz à haut rendement qui s'adaptent bien au changement climatique. Il sera réalisé dans huit villes et provinces vietnamiennes, à savoir Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho, Hanoï, Phu Yen, Gia Lai, Vinh Long et Can Tho.