Colloque national sur le processus de réforme des affaires extérieures depuis 1986. Photo: VNA



Ho Chi Minh Ville (VNA) - Un colloque national sur le processus de réforme des affaires extérieures depuis 1986 et les orientations pour la période 2025-2045 s'est tenu le vendredi 21 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères, le Conseil théorique du Comité central du Parti et le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, cet événement s'inscrit dans le cadre du Projet national sur la situation mondiale dans la période 2025-2045 : prévision et orientation de la politique étrangère du Vietnam.

Dans son discours, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a déclaré qu'à l'heure actuelle, le processus de réforme des affaires extérieures se poursuit en profondeur et a obtenu de nombreuses réalisations remarquables.

Les affaires extérieures continuent de jouer un rôle pionnier dans la protection ferme de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Patrie. La position et le prestige international du Vietnam dans la région et dans le monde continuent de se renforcer, contribuant activement et de manière responsable au maintien de la paix, à la coopération en matière de développement et au progrès dans le monde, a-t-il indiqué.

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a affirmé que la ville souhaitait recevoir des suggestions d'experts, de scientifiques et de gestionnaires pour remplir efficacement les rôles et tâches du pays, ainsi que les relations extérieures au service du développement de la ville et du pays.

Le colloque a compris deux sessions principales : Bilan du processus de renouveau dans le travail des relations extérieures depuis 1986 et orientations pour la période 2025 - 2045 ; relations extérieures du Vietnam au service du développement socio-économique du pays depuis 1986, orientation pour 2030 et vision pour 2045.

Les résultats des recherches approfondies menées par des experts, des ambassadeurs et des scientifiques partagés lors du colloque contribueront théoriquement et pratiquement à l'orientation de la politique étrangère du pays dans l'avenir. -VNA