Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Aquafina Vietnam International Fashion Week printemps-été 2022 se tiendra du 25 au 29 mai à Hô Chi Minh-Ville.

La collection du styliste Chung Thanh Phong présentée à la Semaine de la mode internationale printemps-été 2019. Photo: CVN





Officiellement lancée en 2014 et après 12 saisons réussies, la Semaine internationale de la mode (Vietnam International Fashion Week - VIFW) a affirmé son envergure mondiale au Vietnam.



Grâce à la participation de stylistes et marques de mode célèbres dans le pays et à l'étranger, ce programme est considéré comme en tête en Asie du Sud-Est et à la 4e place en Asie, derrière Tokyo, Séoul et Shanghai International Fashion Week.



Ces deux dernières années, le comité d’organisation a dû le suspendre en raison de l'épidémie de Covid-19.

Et cette année, l’Aquafina Vietnam International Fashion Week printemps-été 2022 est de retour avec un message fort #ReFashion, avec comme mots clés "ReThinking" (changer la façon de penser), "ReInventing" (réinventer), "ReGenerating" (créer des designs appropriés), liés à la révolution et au recyclage.



La liste des créateurs et des marques de mode qui seront présents à l’Aquafina Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2022 est fort attendue par les fans de mode. – CVN/VNA