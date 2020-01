Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Un programme artistique intitulé "La mélodie de la Patrie retentit toujours" a eu lieu samedi 4 janvier à l'Opéra de Hanoï.

Ce programme a vu la participation de Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.

Des artistes de renom ont interprété des meilleures chansons honorant le Parti communiste du Vietnam (PCV), le Président Hô Chi Minh et le pays.

Cette activité visait à célébrer le 90e anniversaire de la fondation du PCV (le 3 février 1930), le Nouvel An du Rat 2020, le 45e anniversaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (le 30 avril 1975), le 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (le 19 mai 1890), 75e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale (le 2 septembre).

C'est la quatrième année consécutive où ce programme est organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le journal électronique Patrie, le Département des arts du spectacle, le Théâtre de chant, de danse et de musique et l'Opéra de Hanoï. -VNA