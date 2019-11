Hanoï (VNA) - Selon Brand Finance - le leader mondial indépendant des évaluations de marques, la "marque Vietnam" a cru 5,4% en glissement annuel pour atteindre 247 milliards de dollars en 2019.



Ainsi, le Vietnam a gagné une place par rapport à 2018 pour se classer 42e dans la liste des 100 "Marques Nations" les plus valorisées au monde, classé par Brand Finance. Ces trois dernières années, elle s'est améliorée de 8 places.



Cette forte amélioration de la "marque Vietnam" provient des efforts constants du gouvernement pour réformer l'environnement d’investissement, améliorer les performances en matière d'importations et d'exportations, soutenir les marques des entreprises, en particulier du programme marque nationale du Vietnam (Vietnam Value).



La marque nationale est un programme gouvernemental à long terme et unique en son genre, par la promotion de produits prestigieux et de qualité.



Ces 15 dernières années, ce programme a obtenu de nombreux résultats positifs, contribuant à sensibiliser les secteurs et le monde des affaires à l’importance de la création, du développement et de la protection de la marque, à honorer les marques et les entreprises exemplaires du Vietnam.



Si, au début des années 2000, les marques des entreprises vietnamiennes ne figuraient pas dans le classement des organisations internationales, en 2019, selon Forbes Vietnam, la valeur totale de 50 marques les plus valorisées du Vietnam pesait plus de 9,3 milliards de dollars. Plus de 50% des entreprises ont des produits de marque nationale tels que Thaco, Hoa Phat, Vinamilk, Habeco, Vietcombank, Vietnam Airlines, Cadivi, Viglacera, Saigontourist...



Selon le Département de la promotion du commerce du ministère du Plan et de l’Investissement, pour la période 2020-2030, le programme se concentrera sur la création et le développement de la "marque Vietnam" en association avec des valeurs positives et exceptionnelles. D’ici 2030, le Vietnam vise 1.000 produits de marque nationale. -CPV/VNA