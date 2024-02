Un magasin de Nerdy à Hô Chi Minh-Ville. Photo: journal Tien Phong

Séoul (VNA) - Nerdy, une marque sud-coréenne de mode de rue dirigée par la société mondiale de technologie de beauté APR, a annoncé le 11 février son plan d'expansion de ses activités sur le marché vietnamien, en ouvrant davantage de magasins cette année.



APR a commencé à se développer au Vietnam en coopérant avec Myson Retail Management International (MRMI) - un important distributeur de mode en République de Corée - à partir de janvier 2023. La même année, APR a ouvert son premier magasin hors ligne au centre commercial Vincom Dong Khoi à Hô Chi Minh-Ville.



Grâce à la collaboration avec MRMI, APR a augmenté le nombre de magasins Nerdy au Vietnam et exploite désormais un total de 4 magasins, dont deux à Hô Chi Minh-Ville et deux à Hanoï.



Un magasin Nerdy génère les revenus les plus élevés parmi les marques du complexe commercial Lotte Mall West Lake Hanoi, suivi du magasin VivoCity à Hô Chi Minh-Ville. Tout comme en République de Corée, les principaux clients de Nerdy au Vietnam sont des adolescents.



Les créations audacieuses de Nerdy mettent l'accent sur l'expression de soi et les tenues des célébrités vietnamiennes, a déclaré un responsable de l'entreprise.



En particulier, étant donné la demande croissante d'achats en ligne parmi les jeunes consommateurs vietnamiens, la société partenaire MRMI prévoit d'ouvrir une boutique sur TikTok Shop à côté de la boutique en ligne de Nerdy. -VNA