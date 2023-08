La Malaisie vise 3,2 millions d'arrivées de touristes musulmans en 2023. Photo : APF/VNA

Kula Lumpur (VNA) - La Malaisie vise 3,2 millions d'arrivées de touristes musulmans en 2023 contre 2,1 millions l'année dernière, a déclaré le vice-ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture du pays, Khairul Firdaus Akbar Khan.Ce nombre équivaut à 20% des 16 millions de touristes étrangers ciblés cette année, a déclaré Akbar Khan aux journalistes après le lancement du Mois du tourisme islamique 2023 dans la ville d'Ipoh, dans l'État de Perak, dans le nord-ouest du pays, le 18 août.C'est la preuve de la collaboration fructueuse entre les entreprises opérant dans le secteur du voyage, qui est conforme à la stratégie principale de la politique nationale du tourisme 2020-2030 de l'Indonésie, a-t-il déclaré.Le mois du tourisme islamique a un grand potentiel pour être un événement important pour la Malaisie pour attirer les touristes musulmans de la région et au-delà, a déclaré le responsable.Du 21 août au 17 septembre, le Mois du tourisme islamique comprendra des visites de mosquées à travers la Malaisie et des activités spéciales pour le public.Ces dernières années, le pays a obtenu d'importantes réalisations en matière de tourisme favorable aux musulmans, notamment sa reconnaissance en tant que meilleure destination favorable aux musulmans et une meilleure destination favorable aux femmes musulmanes.- VNA