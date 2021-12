Siège de MATRADE à Kuala Lumpur. Photo: Bernama

Hanoï (VNA) - La Société malaisienne pour le développement du commerce extérieur (Malaysia External Trade Development Corporation - MATRADE) s'efforce de promouvoir la coopération commerciale entre la Malaisie et le Vietnam pour atteindre un commerce bilatéral de 18 milliards de dollars (76 milliards de ringgits) d'ici 2025.



Le directeur chargé de l'ASEAN et de l'Océanie de MATRADE, Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman, a déclaré qu'en dépit de l'impact de la pandémie et du conflit commercial sino-américain, le Vietnam a réussi à enregistrer une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,9% l'année dernière.

Le Vietnam, qui compte plus de 96 millions d'habitants dont 65% âgés de 35 ans ou moins, connaît actuellement une croissance du groupe à revenu intermédiaire et des politiques favorables aux entreprises pour attirer les investissements dans le secteur industriel, ce qui en fait une destination attrayante pour le commerce et les affaires au sein de l'ASEAN.

Du 23 au 25 novembre 2021, MATRADE a dirigé un groupe de 17 entreprises malaisiennes pour explorer des collaborations commerciales stratégiques entre la Malaisie et des entreprises locales sur le marché vietnamien en croissance rapide, par le biais de la Virtual Export Acceleration Mission (EAM) au Vietnam.

Grâce à cette mission, 142 réunions d'affaires en ligne ont été organisées avec 46 entreprises vietnamiennes, ce qui a généré des ventes totales de 62,67 millions de ringgits.

En outre, un webinaire a été organisée le 23 novembre par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC) et la Chambre des affaires de la Malaisie au Vietnam (MBC) pour mettre à jour les aspects commerciaux au Vietnam. -VNA