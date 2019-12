Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad s'exprime lors de la cérémonie de lancement de l’Année APEC 2020. Photo: malaymail.com

Kuala Lumpur (VNA) - La cérémonie de lancement de l’Année APEC (Forum de Coopération économique Asie-Pacifique) 2020, qui aura pour thème « Optimiser le potentiel humain pour un avenir de prospérité partagée », s’est tenue le 4 décembre dans la ville malaisienne de Cyberjaya.

Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, des fonctionnaires du gouvernement, des représentants du Secrétariat de l'APEC, des ambassadeurs, des hauts-commissaires et des représentants des économies membres de l'APEC, ont assisté à l'événement.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Mahathir Mohamad a affirmé que la Malaisie s'efforcerait d'organiser avec succès l'Année APEC 2020, en mettant l'accent sur la promotion des programmes sur l’investissement et le commerce durables afin de stimuler la croissance économique et d'apporter la prospérité aux populations des économies membres de l'APEC.

Les sujets clés de l’APEC 2020 comprennent l’optimisation de l’économie numérique, l'autonomisation des femmes dans les sciences et la technologie, l’engagement des jeunes, et la création d’un environnement favorable pour les entrepreneurs, les entreprises en démarrage et les entreprises sociales.

Le chef du gouvernement malaisien a déclaré que l'APEC était important pour la Malaisie, cette région représentant plus de 80% du commerce total du pays et plus de 70% des investissements directs étrangers dans le secteur manufacturier.

Il a également exprimé la détermination de la Malaisie à promouvoir la réalisation des objectifs de Bogor pour une région Asie-Pacifique ouverte à l'investissement et au commerce, favorisant une prospérité partagée.

Le ministre malaisien de l'Industrie et du Commerce international, Datuk Darell Leiking, a déclaré qu'environ 16.000 délégués assisteraient à plus de 120 réunions dans cinq villes de Malaisie, prévues de ce mois-ci à novembre 2020, où se tiendra la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2020.

Établi en 1989 pour améliorer la croissance économique et la prospérité de la région et pour renforcer la communauté Asie-Pacifique, l’APEC compte 21 économies membres, lesquelles représentent près de 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial.

La Malaisie est un membre fondateur de l'APEC. Elle a également accueilli le Sommet de l'APEC 1998.