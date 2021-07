L'Assemblée nationale doit continuer à promouvoir davantage son rôle et sa position dans la création d'un cadre juridique pour les activités du pays, a souligné le secrétaire général du PCV.

Le succès de la première session de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, 15ème législature, constituera une prémisse et une force motrice importante pour les activités du plus haut organe législatif.