Hanoï (VNA) - Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim a annoncé un nouveau cadre économique pour stimuler l'économie, selon l'agence de presse nationale malaisienne (Bernama).



Datuk Seri Anwar Ibrahim, qui est également ministre des Finances, a annoncé l'initiative "MADANI Economy: Empowering the People" et a déclaré qu'il s'agissait d'un plan global pour aider la Malaisie à résoudre les défis économiques actuels.



Cette initiative a deux objectifs principaux : restructurer l'économie pour faire de la Malaisie l'une des grandes économies d'Asie et offrir une vie meilleure à sa population.-VNA