Photo d'illustration : thestar.com.my

Kuala Lumpur, 9 mars (VNA) - La Malaisie a approuvé un investissement total d'environ 265 milliards de ringgits (58,53 milliards d’USD) l'année dernière, le deuxième plus important du genre après 2021 et devrait créer plus de 140.000 nouveaux emplois, selon le ministre du Commerce extérieur et de l’Industrie Zafrul Tengku Abdul Aziz.S'adressant aux médias après un événement sur l'investissement le 8 mars, Zafrul Aziz a déclaré que le secteur des services est le principal contributeur avec 154 milliards de ringgits, suivi d'une augmentation de 84,3 milliards de ringgits dans le secteur manufacturier et de 26,3 milliards de ringgits dans le secteur primaire.L'investissement direct étranger (IDE) est resté le principal contributeur au total des investissements approuvés à 61,7% ou 163,3 milliards de ringgits, tandis que l'investissement direct intérieur (DDI) a contribué à 38,3% ou 101,3 milliards de ringgits.L'année dernière, la Chine était le plus grand investisseur étranger en Malaisie avec un investissement de 12,5 milliards de dollars. Parmi les autres grands investisseurs en Malaisie, citons les États-Unis avec 6,26 milliards de dollars, les Pays-Bas avec 4,51 milliards de dollars, Singapour avec 2,99 milliards de dollars et le Japon avec 2,52 milliards de dollars.La Malaisie vise une augmentation de 20 % des investissements approuvés en 2023 par rapport à 2022, a déclaré le ministre Zafrul Aziz.Le responsable a reconnu qu'il s'agissait d'un objectif difficile, en particulier dans le contexte de nombreux défis, notamment la hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni, le conflit russo-ukrainien et la concurrence pour attirer les investisseurs étrangers dans la région.Il a souligné que la Malaisie devait garantir un environnement d'investissement favorable et des investissements à long terme. - VNA