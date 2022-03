Hanoï, 10 mars (VNA) - La Loi sur la protection de l’environnement de 2020, qui est entrée en vigueur au début de 2022, stipule qu'avant le 31 décembre 2024, tous les ménages doivent trier les ordures ménagères avant leur rejet.

Photo d'illustration : VNA

Le travail a été piloté à Hô Chi Minh-Ville au cours des 10 dernières années et officiellement déployé dans la mégapole économique du Sud depuis 2018.



Nguyen Hung Thinh, directeur adjoint du Département de l'environnement du Vietnam relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a souligné les limites de la gestion des déchets solides en ce qui concerne les politiques, les infrastructures et la mise en œuvre.



Le taux élevé de déchets ménagers solides enfouis est en partie dû au manque d'attention portée au tri des déchets, a-t-il déclaré, ajoutant que la médiocrité des infrastructures a également affecté l'efficacité des modèles de tri des déchets à petite échelle dans les localités.



Pour faire face à ces lacunes, la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 prescrit des redevances au volume sur la collecte, le transport et le traitement des déchets solides domestiques.



Il s'agit d'un amendement de la nouvelle loi, obligeant les ménages et les particuliers à trier leurs ordures ménagères en trois groupes : recyclables, alimentaires et autres.



La loi modifiée stipule également que les déchets solides ménagers qui ont été recyclés ne sont pas soumis aux redevances de collecte, de transport et de traitement des déchets.



Les déchets alimentaires et les déchets classés autres doivent être conditionnés et transférés vers des établissements de traitement.



Les comités populaires provinciaux ont le droit de déterminer les redevances, tandis que l'unité qui collecte et transporte chaque jour les déchets solides a le droit de refuser de collecter et de transporter les déchets des ménages et des particuliers qui ne sont pas triés, conformément à la nouvelle loi.



Les plans détaillés de tri à la source et de collecte volumique des déchets doivent être finalisés par les collectivités au plus tard le 31 décembre 2024.



Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a appris des modèles et des expériences d'autres pays tout en étudiant les amendements aux lois.- VNA