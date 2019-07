Hanoi (VNA) – La Loi sur la gestion fiscale (amendée) entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Mai Thi Ánh Tuyêt, membre de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, s’attend à ce qu’elle contribuera à améliorer l’efficacité de la gestion fiscale pour les activités d’e-commerce.

- Le Vietnam est considéré comme l’une des économies les plus dynamiques en matière d’e-commerce. Qu’en pensez-vous?Grâce à l’essor des technologies de l’information et des télécommunications, l’e-commerce est un nouveau type d’affaires qui se développe de manière impressionnante dans le monde en général et au Vietnam en particulier. Ses atouts par rapport au commerce traditionnel sont sa grande flexibilité en matière d’approvisionnement et la baisse des coûts de circulation des marchandises. Outre un coût avantageux, les transactions électroniques via Internet favorisent aussi une bonne connexion entre vendeurs et acheteurs bien qu’ils soient éloignés géographiquement les uns des autres.Démographiquement parlant, la population vietnamienne est jeune. Et la tendance des jeunes est de préférer tout ce qui est nouveau, commode et rapide. En outre, les plus de 131 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et les quelque 14 millions d’inscrits au service Internet à large bande expliquent l’explosion de l’e-commerce. Le Vietnam est donc reconnu comme étant l’une des économies ayant la croissance du commerce électronique la plus élevée au monde.Selon les prévisions de l’Association vietnamienne de l’e-commerce, avec un tel rythme de croissance, le volume des transactions doublera, voire triplera au cours des cinq prochaines années.- Mais le problème, c’est que la gestion fiscale des activités d’e-commerce montre encore des lacunes, entraînant ainsi de grandes pertes en termes de recettes fiscales?Oui, c’est la raison pour laquelle le manque à gagner de rentrées fiscales dans ce secteur est estimé à environ un milliard de dollars par an. Les difficultés rencontrées sont notamment l’identification des assujettis, de leurs revenus générés, de l’envergure de leur commerce, de leurs transactions...De plus, l’e-commerce effectué sur la plate-forme Internet est transfrontalier. Il s’agit ainsi de réels obstacles pour l’administration fiscale concer-nant l’imposition des opérateurs (de réseaux sociaux ou de sites web) étrangers faisant affaire au Vietnam car la plupart d’entre eux n’y enregistrent pas leurs activités et n’y disposent pas de bureau de représentation officiel. Les transactions en ligne et le paiement via un compte bancaire ou un portefeuille électronique constituent un casse-tête fiscal lors des inspections et contrôles des contribuables.Ainsi, pour mieux gérer ces activités, il faut la participation synchrone de plusieurs organismes compétents. La Loi sur la gestion fiscale (amendée), approuvée par l’Assemblée nationale de la XIVe législature lors de sa 7esession, contribuera à améliorer l’efficacité de la gestion fiscale de l’e-commerce.