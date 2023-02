Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a signé le 30 janvier une décision reconnaissant 27 objets et groupes d’objets comme trésors nationaux (phase 11, 2022).

La statue du roi bouddhiste Trân Nhân Tông (1258-1308) à la pagode Phô Minh dans la province de Nam Dinh. Photo : NDEL



1. Collection d’outils datant de l’âge de pierre An Khê, datant de 800 000 ans ; Actuellement ils sont conservés au musée provincial de Gia Lai (sur les Hauts Plateaux du Centre).

2. Tambour en bronze Tiên Nôi I, datant de l’époque de la culture Dông Son (vers IVe - IIIe siècles av. JC). Il est actuellement conservé au musée provincial de Hà Nam (au Nord-Est).

3. Tambour en bronze Kinh Hoa II, datant du IIe - Ie siècles av. J.-C. ; Actuellement, il est conservé chez le collectionneur privé Nguyên Van Kinh, à Hanoi.

4. Jarre en bronze de la culture Dông Son, datant de 2 200 - 2 300 ans (IIIe - IIe siècles av. J.-C.). Actuellement, il est conservé au Musée royal de Nam Hông, ville de Tu Son, province de Bac Ninh (au Nord-Est).

5. Jarre en bronze Kinh Hoa, datant du IIIe - IIe siècles av. J.-C. Il est actuellement conservé chez le collectionneur privé Nguyên Van Kinh, à Hanoi.

6. Collection de luths Binh Da, datant d’il y a 3000 ans. Actuellement elle est conservée au musée provincial de Dông Nai (au Sud).

7. Mukhalinga Ba Thi, datant du VIe siècle. Actuellement il est conservé au musée provincial d’An Giang (au Sud).

8. Paire de statues d’éléphants en pierre de la citadelle de Dô Ban, datant de la seconde moitié du XIIe siècle. Elle est actuellement conservée dans le site de la citadelle de Hoàng Dê, commune de Nhon Hâu, ville d’An Nhon, province de Binh Dinh (au Centre).

9. Deux assiettes en céramique céladon, datant de la dynastie des Ly, XIe - XIIe siècles. Elles sont actuellement conservées chez le collectionneur privé An Biên, ville de Hai Phong (au Nord-Est).

10. L’assiette en céramique bleu-violet ; date : début de la dynastie Le, XVe siècle. Actuellement elle est conservée chez le collectionneur privé An Biên, ville de Hai Phong (au Nord-Est).

11. La tête de dragon de la dynastie Trân, datant du XIIIe siècle. Elle est actuellement conservée au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoi.

12. La stèle de la pagode Giàu (Ngô Gia Thi Bi), datant de l’année du Cheval (1366). Elle est actuellement conservée à la pagode Giàu, commune de Dinh Xa, ville de Phu Ly, province de Hà Nam (au Nord-Est).

13. La stèle en pierre de la pagode Tinh Lu, datant du 28 août, année du Chat (1648), la 6ème année Phuc Thai ; Elle est actuellement conservée à la pagode Tinh Lu, commune Lang Ngâm, district de Gia Binh, province Bac Ninh (au Nord-Est).

14. La cloche de la Pagode Rôi, datant de la seconde moitié du XIVe siècle. Actuellement elle est conservée au musée provincial de Hà Tinh (au Centre).

15. Le brûle-parfum en céramique à fleurs bleues, datant du début de la dynastie Lê, XVe siècle. Actuellement il est conservé chez le collectionneur privé An Biên, ville de Hai Phong (au Nord).

16. Statue d’Avalokiteśvara dans la pagode Cung Kiêm, datant de l’année du Serpent (1449). Il est atuellement vénéré à la pagode Cung Kiêm - Thuong Phuc tu, commune Nhân Hoa, district Quê Vo, province Bac Ninh (au Nord-Est).

17. Collection de bols et assiettes en céramique dédiés au roi au début de la dynastie Lê So, datant du XVe siècle - début du XVIe siècle. Actuellement ils sont conservés au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoi.

18. Collection d’armes de l’école Giang Vo, datant du XVe - XVIIIe siècle. Elle est actuellement conservée au Musée de Hanoi.

19. Le socle d’autel en terre cuite du temple An Xa, datant vers le XVIe siècle. Il est actuellement conservé au temple An Xa, commune An Viên, district Tiên Lu, province Hung Yên (au Nord-Est).

20. Deux brûle-parfums en cuivre servant à bruler du bois d’agar, ayant la statue de Suan Ni sur la couverture, datant du XVIe - XVIIe siècles. Ils sont actuellement conservés chez le collectionneur privé An Biên, ville de Hai Phong (au Nord-Est).

21. L’ensemble des marches du Palais de Kinh Thiên, datant du XVIIe siècle. Elles sont actuellement conservées au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoi.

22. L’ensemble des Statues des maîtres zen Truc Lâm à la Pagode Phô Minh, datant du XVIIe siècle. Elles sont actuellement vénérées à la pagode Phô Minh, arrondissement de Lôc Vuong, ville de Nam Dinh, province de Nam Dinh (au Nord-Est).

23. Le Canon d’époque Lê Trung Hung, datant du XVIIe siècle. Il est actuellement conservé au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoi.

24. L’acte « Kim sách » de consécration de la reine mère Vuong Thai Phi, datant en 1796, est actuellement conservé au Musée national d’histoire.

25. Statue du roi An Duong Vuong, datée du 16 mai, année du Coq (1897) ; Actuellement elle est vénérée sur le site des vestiges de Cô Loa, au Centre de conservation du patrimoine Thang Long de Hanoi.

26. Statue « Portrait du président Hô Chi Minh », datant en 1946. Elle est actuellement conservée au Musée national d’histoire.

27. Le tank T59 numéro 377, daté en 1972 est actuellement conservé au comité populaire du district de Dak Tô, province de Kon Tum (sur les Hauts Plateaux du Centre). – NDEL/VNA