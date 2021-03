Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministre des Transports a chargé le Comité de gestion des projets ferroviaires de son ministère de préparer un rapport d'étude de préfaisabilité pour une ligne reliant Ho Chi Minh-Ville à Can Tho, d'un investissement total d'environ 10 milliards de dollars.

Selon les propositions de l'Institut des sciences et technologies Phuong Nam, la future ligne ferroviaire à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville - Can Tho aurait une longueur totale de 134,9 km et traverserait cinq villes et provinces. Photo : VNA

Après sept ans d’études, l'Institut des sciences et technologies Phuong Nam (PNSTI) a parachevé son rapport final proposant des modifications du projet de train à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville - Can Tho, dont une proposition d’ajouter neuf stations dans des villes satellites. Ce rapport a été envoyé au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et au ministère des Transports.

Selon la précédente planification détaillée du projet, la ligne irait de la gare de fret d'An Binh (Di An, Binh Duong) à Can Tho, avec une longueur de 173,677 kilomètres et 14 stations.

L’entrée en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse pourrait diminuer considérablement le temps de déplacement, à environ 45 minutes / trajet. Photo : VNA

Pour l’heure, selon les propositions de l'Institut des sciences et technologies Phuong Nam, la longueur totale de cette ligne serait raccourcie de plus de 5km, ce qui permettrait d’économiser près de 200 millions de dollars de coûts de construction.

Dans le rapport de PNSTI, la future ligne ferroviaire à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville - Can Tho aurait une longueur totale de 134,9 km et traverserait cinq villes et provinces - Ho Chi Minh-Ville, Long An, Tien Giang, Vinh Long, Can Tho - avec neuf terminaux. Le point de départ serait la gare de Tan Kien (Ho Chi Minh-Ville) et le point d'arrivée, celle de Can Tho (ville de Can Tho).

A ce jour, le projet a attiré plus de 20 sources de capitaux internationaux venus des États-Unis, de pays européens et de fonds financiers internationaux.

Il faut actuellement au moins 4-5 heures pour aller de Ho Chi Minh-Ville à Can Tho par voie routière à cause des embouteillages. L’entrée en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse pourrait diminuer considérablement le temps de déplacement, le ramener à environ 45 minutes / trajet.

Selon une étude de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le trafic ferroviaire dans les provinces du delta du Mékong et à Ho Chi Minh-Ville atteindrait 46,5 millions de passagers et 147,5 millions de tonnes de marchandises/an. -VNA