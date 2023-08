La vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Men Sam An, également présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, s'exprime à l'événement. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - L'Association khmère-vietnamienne au Cambodge (KVA) a célébré son 20e anniversaire le 28 août à Phnom Penh pour passer en revue ses réalisations, confirmer sa légitimité et son identité, et garantir le respect de ses principes et ses objectifs.



Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang a appelé l’Association à continuer d'améliorer l'efficacité et la qualité de ses activités pour répondre aux besoins de la communauté et renforcer les relations entre les deux pays.



Il a également émis son souhait que les dirigeants cambodgiens ainsi que l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam continuent de soutenir les personnes d'origine vietnamienne dans le Royaume.

Délégués à l'événement. Photo :VNA



La vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Men Sam An, a félicité la KVA pour ses efforts visant à servir les intérêts des membres de la communauté au cours des 20 dernières années.



Samdech Men Sam An, également présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, a demandé à la KVA de continuer à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements des deux pays pour préserver et développer l'amitié entre les peuples du Cambodge et du Vietnam.



L'Association khmère-vietnamienne au Cambodge a été créée le 14 février 2003. Selon son président, Sim Chy, au cours des 20 dernières années, l'association a toujours œuvré pour contribuer au développement du Cambodge et au renforcement de la solidarité entre les peuples du Cambodge et du Vietnam... –VNA