Hanoï (VNA) – “Faire valoir la culture et développer la culture de lecture”, tel est le thème de la Journée nationale du livre 2022 (21 avril) afin d’encourager et stimuler le mouvement de lecture dans la communauté, contribuant à édifier les valeurs culturelles et les normes des Vietnamiens.

L'événement vise à réaffirmer la valeur du livre, sa position, son rôle et son importance pour l'enrichissement des connaissances, l'amélioration des compétences et le développement de la pensée et de la personnalité des gens.

L'événement honorera également les organisations et les individus qui ont apporté de grandes contributions au développement des livres et de la culture de la lecture.

Les activités de la Journée nationale du livre 2022 seront organisées de la mi-mars au avril 2022.

Le point d’orgue de l’événement sera le concours "Ambassadeur de la culture de lecture", un concours virtuel d'introduction du livre, la peinture et des séminaires sur le livre et la culture de la lecture.

Les ressources scientifiques et technologiques seront utilisées pour créer des bases de données et des documents électroniques pour faire promotion des livres.

Le Premier ministre a rendu la décision No 284/QD-TTg le 24 février 2014, désignant le 21 avril comme la Journée nationale du livre afin d'encourager la culture de la lecture auprès du public. -VNA