Hanoï, 22 décembre (VNA) - La Journée de l'air pur du Vietnam 2018 a été inaugurée samedi 22 décembre à Hanoï et devrait attirer environ 1.000 personnes dans le cadre de différentes activités.

Des enfants dessinent lors de l'événement. Photo: Comité d'organisation

Cet événement de deux jours - une initiative du Centre de développement et d’innovations vertes (GreenID) et du Centre de vie et d'éducation pour l'environnement et la communauté (Live&Learn) - vise à sensibiliser le public sur l’état de lieux, les causes de la pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé communautaire.

Selon les organisateurs, une exposition présentant des solutions à la pollution de l'air comprenant de simples mesures pour protéger la santé de la famille sera organisée, ainsi qu'une activité peinture pour les enfants. Un jeu sera également organisé pour les participants. Les récompenses seront des solutions pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

La Journée de l’air pur du Vietnam est l’activité inaugurale de la campagne « Air pur Vietnam » qui sera annuellement organisée par GreenID et Live&Learn, dont le but est de renforcer la participation de la communauté au processus d’élaboration, d’achèvement et de mise en œuvre de politiques relatives à la qualité de l’air dans le pays.

Nguyen Thi Hang, coordinatrice du programme de l’eau et de l’air pur de GreenID, a déclaré que ces dernières années, son Centre avait déployé de nombreux efforts pour lutter contre la pollution de l'air en fournissant des informations actualisées sur les conditions de l'air et les mesures à prendre par les individus, la communauté et les décideurs politiques. -VNA