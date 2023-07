Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce



Hanoi (VNA) - La Journée de vente en ligne (ASEAN Online Sale Day 2023) aura lieu du 8 au 22 août prochain, a annoncé le Département du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'événement annuel de l'ASEAN sera organisé par les pays membres pour promouvoir les activités de l’e-commerce au sein du bloc, selon ledit Département.

Les consommateurs des pays aséaniens peuvent faire leurs achats sur les plateformes numériques des entreprises et sur les grandes plateformes de commerce électronique nationales et étrangères avec des incitations spécifiques destinées proprement à cet événement.

En outre, afin d'améliorer la confiance des consommateurs dans les transactions en ligne transfrontalières, le Vietnam a mis en place un système transfrontalier de règlement des litiges en ligne. Selon le Département du commerce électronique et de l'économie numérique, après avoir reçu des plaintes de consommateurs liées à des transactions transfrontalières dans le cadre du programme ASEAN Online Shopping Day, ce système sera utilisé pour résoudre plaintes.

Des informations sur l'événement ainsi que sur les entreprises participantes sont disponibles sur son site Web officiel à l'adresse www.onlineasean.com, qui a été intégré au site web de l'ASEAN, asean.org.

Lancée pour la première fois en 2020, la Journée de vente en ligne a attiré une grande attention des entreprises et des consommateurs de nombreux pays, non seulement de l’ASEAN.

Avec les efforts des pays membres, cet événement a notablement contribué au développement de l’e-commerce et à la transformation numérique de la région en général.

Ce programme a pour but d’encourager et de stimuler l’e-commerce et l’e-commerce transfrontalier au sein de l’ASEAN, contribuant également à la mise en œuvre de l'Accord de l'ASEAN sur l’e-commerce. -VNA