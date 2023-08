Une affiche de l'événement : organisateur

Hanoï (VNA) – La journée de l’Intelligence artificielle pour le Vietnam 2023 (AI4VN 2023) se déroulera les 21 et 22 septembre à Ho Chi Minh-Ville.



Il s'agit d'un programme dirigé par le ministère des Sciences et des Technologies et organisé par le journal électronique VnExpress, dans le but de renforcer l'application de l'intelligence artificielle dans la vie.



Le programme comprendra quatre activités principales : AI Summit, AI Workshop, AI Expo et activités satellites.



Les activités verront la participation de décideurs politiques, d'éminents experts en intelligence artificielle, d'entreprises dans le domaine des technologies et d'investisseurs vietnamiens et internationaux…-VNA