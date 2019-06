Le meeting en réponse à la Journée de l’ASEAN contre la dengue, le 14 juin à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Service de la Santé de Hanoï, en coordination avec le Comité populaire de l’arrondissement de Thanh Xuan, a organisé le 14 juin un meeting en réponse à la Journée de l’ASEAN contre la dengue (15 juin).

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Ngo Van Quy, a indiqué que la capitale recensait depuis le début de l'année 502 cas de dengue.

Ces dernières années, la dengue était toujours un problème de santé publique pour les habitants de Hanoï et ceux de l'Asie du Sud-Est, a souligné Ngo Van Quy.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï a engagé les unités et secteurs concernés à prendre des mesures drastiques contre la dengue. Il a également appelé les autorités locales à s'assurer d'un environnement propre, notamment en tuant les moustiques aux alentours des lieux habités.

Un défilé de communication sur la prévention et la lutte contre la dengue à Hanoï. Photo : VNA

La dengue est l'une des plus dangereuses maladies transmises par les moustiques. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que chaque année, de 50 à 100 millions de personnes dans le monde en souffrent, et que 24.000 en meurent. En 2010, l’ASEAN et l’OMS ont choisi le 15 juin comme Journée de l’ASEAN de prévention et de lutte contre la dengue afin d'appeler la communauté aséanienne à oeuvrer ensemble et à partager les expériences en la matière. -VNA