La Journée de la famille de l'ASEAN 2022à Washington, D.C.. Photo : VOV

Washington, D.C. (VNA) – La Journée de la famille de l'ASEAN 2022 a été organisée à Washington, D.C., attirant la participation de près de 200 membres des ambassades des pays de l'ASEAN et de leurs familles, ainsi que des représentants du Département d'État américain.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung et son épouse ont également participé à l'événement qui fait partie des activités pour célébrer le 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN.

S'adressant à l'ouverture de l'événement le 20 août, l'ambassadeur du Cambodge aux États-Unis, Keo Chhea, a affirmé le rôle central de l'ASEAN dans la région et la volonté des pays membres du bloc de promouvoir la solidarité et de renforcer les relations de coopération avec les partenaires.

Il a souhaité que la Journée de la famille de l'ASEAN soit une occasion pour les membres des ambassades de l'ASEAN de renforcer la compréhension mutuelle.

La Journée de la famille de l'ASEAN est un événement organisé annuellement à Washington, D.C. qui vise à renforcer l'unité et la solidarité et à promouvoir la coopération entre l'ASEAN et les partenaires, en particulier le partenariat ASEAN - États-Unis.-VNA