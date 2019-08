De nombreuses personnes participant à une course cycliste organisée dans le cadre de la Journée de la famille de l’ASEAN 2019 à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le Groupe des femmes de la Communauté aséanienne (AWCH) a organisée le dimanche à Hanoï, la journée de la famille de l’ASEAN 2019 avec de nombreuses activités culturelle, artistique, sportive, gastronomique très animées.

L’évènement s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 52e anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août).

Y ont participé des diplomates des pays de l’ASEAN et de leurs familles, des membres de l’AWCH et des familles représentant les 16 partenaires de l’ASEAN à Hanoï.

L’ambassadrice Nguyên Nguyêt Nga, présidente d’honneur de l’AWCH, a affirmé que les activités sportives et culturelles organisées dans le cadre de cette journée visaient à cultiver les liens entre les peuples de l’ASEAN mais aussi entre eux et leurs amis internationaux via des activités sportives, et de divertissement significatives dans le cadre de cette fête. -VNA