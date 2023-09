Des ingénieurs et travailleurs de Cuu Long JOC. Photo : https://congthuong.vn/

Hanoï (VNA) – Fondée en 1998, Cuu Long JOC, relevant du Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) est une joint-venture de la Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) et les partenaires étrangers Conoco Limited (Etats-Unis), Pedco et SK (République de Corée) et Geopetrol (France), pour exploiter le lot pétrolier 15.1 sur le plateau continental du Vietnam.



Actuellement, Cuu Long JOC est le deuxième plus grand opérateur pétrolier et gazier du Vietnam. Après 25 ans de fonctionnement, avec un effectif d’un peu plus de 300 salariés, cette compagnie a réalisé une production de 410 millions de barils de pétrole pour une recette totale de 29,3 milliards de dollars, et reversé plus de 13 milliards de dollars au budget de l'État.



Avec une série de gisements découverts et mis en exploitation, Cuu Long JOC est devenue le deuxième exploitant pétrolier du Vietnam avec des jalons de production marquants : 100 millions de barils en décembre 2007 ; 200 millions en mars 2011 ; 300 millions en juin 2016 ; 350 millions en 2019, et 400 millions en novembre 2022.



L'un des points forts de Cuu Long JOC est le développement de ressources humaines nationales de haute qualité.





Groupe de plates-formes du Lion Blanc de Cuu Long JOC. Photo : https://congthuong.vn/

Depuis un effectif de 31 membres à sa création dont un tiers étant d'experts étrangers, après 25 ans, le nombre total d'employés de Cuu Long JOC oscille autour de 350 personnes, dont plus de 94 % de cadres et d'ingénieurs vietnamiens.

À ce jour, l'ensemble de l'équipe d'exploitation des projets offshore de Cuu Long JOC est à 100% vietnamienne. Ceci représente une évolution remarquable en termes de qualifications techniques ainsi que d'expériences de l'équipe d’ingénieurs et d’experts capables d’aborder la plupart des domaines de l’exploitation et de la gestion de clusters miniers selon les normes internationales.



Actuellement, Cuu Long JOC possède 9 plates-formes d'exploitation pétrolière et gazière avec un investissement total de plusieurs milliards de dollars. La production pétrolière moyenne actuelle de l'ensemble du bloc 15-1 est d'environ 38.000 à 40.000 barils/jour, contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale et à apporter une grande efficacité économique au pays.



Le 11 novembre 2022 a marqué un jalon historique pour Cuu Long JOC, avec le franchissement du cap des 400 millions de barils de pétrole exploités sur le gisement de Su Tu (Lion), faisant de Cuu Long JOC le 2e plus grand opérateur pétrolier. Cet événement a revêtu non seulement une signification importante pour le PVN, le PVEP et les partenaires étrangers, mais a marqué également un parcours de 25 ans de travail persistant et plein de fierté de générations de dirigeants et de travailleurs de Cuu Long JOC.



Selon les prévisions, d’ici fin 2023, Cuu Long JOC vise une production de 12,54 millions de barils de pétrole. Le directeur général de PVN Le Manh Hung a souligné que le bloc 15-1 était l'un des unités de premier rang des activités d'exploitation pétrolière et gazière au Vietnam, apportant des intérêts aux parties participantes, contribuant de manière significative au budget étatique et assurant la sécurité économique et énergétique nationale. -VNA