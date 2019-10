Le fleuve Câu. Photo: dwrm.gov.vn



Hanoï (VNA) – Le Département général de l’environnement (ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et Optex Co. Ltd (Japon) ont lancé le 8 octobre à Hanoï un projet visant à améliorer la gestion de l’environnement aquatique via les systèmes d’observations du Japon.

Ce projet, qui sera mis en œuvre d’octobre 2019 à septembre 2020, nécessite un fonds de 944.758 dollars, dont 914.000 dollars de la JICA sous forme d’assistance technique.

Des équipements d’observations seront installés dans les 54 sites du bassin du fleuve Câu qui traverse les villes et provinces comme Bac Kan, Thai Nguyên, Bac Ninh, Bac Giang, Hanoï, Vinh Phuc et Hai Duong.

Selon le représentant de l’ambassade du Japon au Vietnam, Daisuke Okabe, ces dernières années, le développement économique rapide du Vietnam constitue un facteur menaçant l’environnement. La pollution grave du bassin du fleuve Câu nécessite des mesures de traitement urgent. Les équipements du projet contribueront au contrôle de la qualité de l'eau dans le bassin de ce fleuve, en permettant de recueillir facilement des données de monitoring dans de nombreux endroits, à haute fréquence et à faible coût. -VNA