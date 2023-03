Hanoi (VNA) – Le Vietnam mise sur sa jeunesse pour répondre aux exigences de l’ère du numérique. C’est en tout cas ce qui ressort du dialogue qu’ont mené mercredi 22 mars le Premier ministre et la jeunesse, mais c’est également le mot d’ordre du Mois de la jeunesse 2023, qui a lieu en ce moment-même dans l’ensemble du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors du dialogue avec la jeunesse, le 22 mars. Photo: VGP



Dans la province de Quang Ninh, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a lancé un mouvement d’émulation, invitant les jeunes à rivaliser d’initiatives et à créer des équipes de bénévoles pour aider la population dans les centres de services publics.

L’idée étant de familiariser les habitants aux plateformes numériques et aux applications nécessaires telles que l’identification personnelle, l’assurance sociale, le carnet de santé électronique ou encore les services de paiement dématérialisé.

«Nous avons lancé diverses activités au profit des adolescents, des enfants et de la population en général. Nous avons par exemple aidé les écoles à mettre en place des modèles d’école en ligne pour fluidifier la communication entre les parents d’élèves, les élèves et notre Union de la jeunesse communiste. Nous avons en outre installé un code QR sur les plaques d’information touristique de la ville», précise Nguyên Thê Vinh, le secrétaire adjoint de l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville de Mong Cai.

Au niveau national, c’est une véritable campagne d’informatisation qui a démarré, comme l’indique Nguyên Minh Triêt, secrétaire du comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

«Nous avons créé une application intitulée Thanh niên Việt Nam (Jeunesse vietnamienne), qui permet aux jeunes de trouver de nombreuses informations. Nous avons également aidé le ministère de la Sécurité publique à optimiser son système de gestion des citoyens. Nous avons en outre demandé à nos antennes locales de proposer à leurs localités respectives les pistes de transition numérique les plus adaptées à leurs conditions spécifiques», fait-il savoir.

La jeunesse doit être pionnière dans la transition numérique nationale. Le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a déclaré le 22 mars lors de son dialogue avec la jeunesse, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân l’avait dit lors de la cérémonie de lancement du Mois de la jeunesse 2023, le 26 février dernier, et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê l’a rappelé le 21 mars lors de sa réunion avec le secrétariat du comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Au cours du Mois de la jeunesse de 2023, étaient prévues deux grandes journées mobilisant l’ensemble des antennes locales de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, à savoir les 18 et 26 mars. Le 18 mars, les jeunes bénévoles ont aidé les habitants à utiliser des services publics en ligne et le 26 mars prochain, ils se concentreront sur l’élaboration de cartes numériques, sur la numérisation des documents, des objets et des informations relatifs aux sites historiques. – VOV/VNA