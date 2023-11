Ho Chi Minh-Ville (VNA)- Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Bui Xuan Cuong, a reçu le 8 novembre dans la ville Hayashi Nobumitsu, gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC).Bui Xuan Cuong a précisé que Ho Chi Minh-Ville appréciait hautement la compagnie du gouvernement et du peuple japonais, de la JBIC, de l'Agence japonaise de coopération internationale et des entreprises japonaises dans le processus de construction et de développement de la ville. Il a souhaité que la JBIC soutienne la mégapole du Sud en fournissant des financements aux entreprises japonaises et vietnamiennes pour mettre en œuvre des projets promouvant la croissance verte et l'économie circulaire ; donne des recommandations sur le développement économique vert et circulaire et le développement des énergies renouvelables ; et promeuve la coopération commerciale nippo-vietnamienne dans la mise en œuvre de projets selon le modèle de partenariat public-privé (PPP) et dans le développement des transports publics.Hyashi Nobumitsu a partagé que la JBIC souhaitait et était prête à financer directement ou indirectement des projets des entreprises japonaises au Vietnam dans la mise en œuvre de l'objectif de réduction des émissions nettes à zéro et de conversion de l'énergie.Il a hautement apprécié l'attractivité de l’environnement de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville et a affirmé que la JBIC était prête à fournir des financements aux entreprises japonaises pour investir et sortir des produits améliorant la qualité de vie des habitants de la ville.Il a souhaité coopérer plus étroitement avec Ho Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre de projets « verts » dans des domaines tels que le traitement des déchets et les eaux usées urbaines, dans la construction d'une centrale électrique à biomasse ; partager des expériences avec la ville en matière de développement urbain. - VNA