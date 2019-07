La cérémonie de remise du document du contrat de crédit de 200 millions de dollars entre Vietcombank et JBIC. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) a remis lundi à Tokyo le contrat de crédit de 200 millions de dollars à la Banque commerciale par actions du Commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) pour financer des projets d'énergie renouvelable au Vietnam.

L’événement a vu la présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de son homologue japonais Shinzo Abe, et a eu lieu avant le sommet entre les deux gouvernements vietnamien et japonais.

Ce prêt, d'une durée de 14 ans, a été mobilisé par la JBIC auprès de quatre grandes banques commerciales au Japon, à savoir la banque MUFG, la banque Mizuho, la banque Joyo et Nishi-Nippon City Bank, pour des projets d'énergie verte au Vietnam.

Ces dernières années, le crédit vert est devenu une tendance mondiale et joue un rôle important dans le développement socio-économique durable, contribuant également à la réalisation des stratégies de croissance verte dans différents pays. Vietcombank accorde toujours une attention et une ressource spéciale aux projets en la matière.

Le fait que JBIC et de grandes banques japonaises fournissent un prêt non garanti de 200 millions à Vietcombank affirme le prestige et la confiance de cette banque vietnamienne à l’égard des institutions financières internationales. Cela témoigne également de la coopération étroite entre JBIC et Vietcombank dans le développement économique durable, le renforcement de l’intégration régionale et la protection de l’environnement au Vietnam.

En tant qu’institution de politique financière du gouvernement japonais, JBIC a pour objectif de stimuler la coopération économique entre le Japon et d’autres pays, en soutenant l’investissement étranger et le commerce bilatéral. JBIC joue un rôle important dans la promotion de l’exportation et de l’investissement à l'étranger du Japon.

Au Vietnam, JBIC a accordé des prêts au projet de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son ; aux projets de centrale thermique Nghi Son 2, Van Phong 1 et Vung Ang 2. -VNA