Google Doodle honore la grotte de Son Doong du Vietnam. Photo : Capture d'écran de Google

Quang Binh (VNA) – Pour commémorer la découverte officielle de la grotte de Son Doong du Vietnam le 14 avril en 2009, Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde située dans la province centrale de Quang Binh du Vietnam, a été honorée dans le "Google Doodle" du 14 avril pour marquer la découverte du site en 2009.

La grotte a été honorée sur la page d'accueil vietnamienne de Google avec 17 pays du monde, dont le Royaume-Uni, Singapour, la Thaïlande, le Mexique, la Suède, la Grèce, la Roumanie, l'Argentine et le Chili.

La géante grotte de Son Doong, cachée dans la forêt du parc national de Phong Nha-Ke Bang dans la province de Quang Binh. un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, est "un phénomène naturel sans précédent sur Terre", selon Google Doodle.

Photo : VNA

Selon les géologues professionnels, la grotte de Son Doong s'est formée il y a environ 2 à 5 millions d'années.

L'agriculteur local Ho Khanh a accidentellement trouvé l'entrée de cette grotte en 1990. En 2009, les explorateurs de l'Association britannique de recherche de cavernes (The British Cave Research Association - BCRA) ont mené la première enquête officielle et ont conclu que Son Doong était la plus grande grotte de la planète.

La grotte de Son Doong dispose d'une longueur de près de 9 km, d'une largeur de 150 m et d'une hauteur de 200 m, assez grande pour accueillir un quartier de New York, un immeuble de 40 étages ou un Boeing 747.

Les dolines géantes de la grotte laissent pénétrer la lumière du soleil, formant la jungle tropicale luxuriante et un écosystème unique, qui abrite de nombreuses espèces rares, selon Google.

En 2019, trois plongeurs britanniques ont prouvé qu'il restait encore beaucoup à découvrir après avoir trouvé un tunnel sous-marin reliant Son Doong à une autre grotte.

Selon Google Doodle, la grotte de Son Doong est une merveille naturelle.

Située dans le parc national de Phong Nha - Ke Bang, province de Quang Binh et découverte en 2009, la grotte possède également des forêts denses, des rivières souterraines et surtout des paysages naturels sans influences anthropiques. -VNA