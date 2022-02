Hanoi (VNA) – L’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) a organisé samedi 26 février un événement virtuel appelé " Innover pour impacter" pour attirer de nouvelles idées d’entrepreneuriat d’anciens élèves allemands qui souhaitent les appliquer au Vietnam.

L’événement «Connexion des start-up Vietnam-Allemagne vers le développement durable» organisé en présidentiel et en ligne. Source : Asia.berlin

Faisant partie du projet de 12 mois "Idées d’entrepreneuriat pour le développement", l’événement visait à mettre en relation des entrepreneurs prospères avec d’anciens élèves allemands qui souhaitent faire des affaires au Vietnam cette année.

Il sera suivi d’un cours de formation de démarrage "Idées d’entrepreneuriat pour le développement" (BID Vietnam 2.0). Les trois idées d’entrepreneuriat à impact les plus remarquables passeront aux prochaines rondes - consultation et accélération - qui auront lieu en mars 2023.

BID, une composante du programme Migration et diaspora (PMD) de la GIZ, fournit des connaissances et des conseils aux anciens élèves allemands pour traduire leurs idées novatrices et ce qu’ils ont appris dans leur pays en réalité pour les objectifs de développement durable au Vietnam.

Pham Ngoc Linh de la GIZ a déclaré qu’au cours de la première année, BID avait soutenu plus de 20 anciens élèves allemands et fourni une formation à cinq start-up avec les idées d’impact les plus durables dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de l’environnement.

Quatre ont reçu chacun 5.000 euros de financement (environ 5.640 dollars) pour établir leur entreprise, développer des marques et mener une production expérimentale, a déclaré Pham Ngoc Linh. – VNA