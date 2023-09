Le chef japonais Kazuhiro Matshuishi. Photo: VNA



Hau Giang (VNA) - La gastronomie japonaise a été présentée dans la province de Hau Giang, dans le delta du Mékong, le 25 septembre, dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon.



Présentant ses compétences en matière de traitement de l'anguille et de Notopterus notopterus (une espèce de poissons de la famille des Notopteridae), le célèbre chef japonais Kazuhiro Matshuishi a espéré qu'avec des techniques solides qui aideraient à fournir aux clients des plats sûrs et savoureux, il pourrait apporter des nouveautés à la gastronomie vietnamienne.



Il a également présenté sa méthode de congélation du poisson, qui permet de le congeler sans endommager la structure de ses tissus.



Le chef de 53 ans, qui a 34 ans d'expérience dans l'industrie culinaire, a déclaré qu'il souhaitait renforcer la coopération avec la partie vietnamienne pour populariser cette méthode de congélation, tout en organisant des cours de formation sur les techniques de traitement du poisson pour des chefs vietnamiens, leur permettant de préparer des plats de qualité et sûrs.-VNA