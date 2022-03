Les cadres et officiers de la frégate vietnamienne 016-Quang Trung. Photo: qdnd.vn

Visakhapatnam (VNA) - La frégate 016 - Quang Trung de la Marine populaire du Vietnam a quitté le 2 mars le port de la ville indienne de Visakhapatnam pour participer aux manœuvres en mer dans le cadre de l'exercice naval multilatéral MILAN 2022 pendant trois jours selon le plan initial.

La frégate 016 - Quang Trung appartient au 3e groupe tactique (comprenant 7 navires de l'Inde, de la France, du Sri Lanka, des Seychelles et du Vietnam) qui effectue des exercices suivants: communication, manœuvres de formation, logistique maritime, entraînement des bateaux, stages de tir d'artillerie, traitement des situations en mer...

À la fin de l'exercice, au ra lieu une réunion pour tirer des expériences à bord du navire de commandement indien.

Participant à l'exercice en mer, en plus de 13 navires de guerre d'autres pays, il y a également un sous-marin, 2 voiliers et 4 hélicoptères du pays hôte l'Inde et d'autres pays.

L'exercice naval, impliquant 42 pays, devait avoir lieu au large des côtes de Visakhapatnam, dans le sud-est de l'Inde, du 25 février au 4 mars. Cette année, les États-Unis y participe pour la première fois.

C'est la première fois que le Vietnam envoie un navire de guerre pour participer à cet exercice naval multilatéral considéré comme le plus important de la région Asie-Pacifique.

En 2018, l'exercice naval multilatéral MILAN avait réuni 17 pays et le Vietnam y avait envoyé une délégation d'observateurs. En 2020, cet exercice a été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19. -VNA