Paris, 6 novembre (VNA) – La France est prête à coopérer avec le Vietnam pour restaurer et préserver les vestiges culturels liés aux œuvres architecturales construites par la France au Vietnam à travers des activités telles que partage d'informations et formation de ressources humaines, a déclaré la ministre françise de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin.

Photo : VNA

S'exprimant lors d'une séance de travail avec le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong le 4 novembre (heure locale), elle a déclaré que la France était disposée à coopérer avec le Vietnam dans le domaine de l'industrie culturelle à travers des projets spécifiques proposés par les deux parties.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin a affirmé que la France considère toujours la culture comme un domaine prioritaire des activités de coopération bilatérale. Elle a souhaité que les deux parties se connectent pour préserver les reliques et patrimoines architecturaux afin d'attirer les touristes, et que les revenus du tourisme continuent d'être utilisés pour réinvestir dans les travaux de conservation, ajoutant que la France est également intéressée à promouvoir le développement d'industries culturelles créatives.

Lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a parlé des travaux de conservation au Vietnam, notamment du projet de restauration d'architectures construites à la période coloniale dans la capitale Hanoï, telles que l'Opéra et le Palais présidentiel.

Il a suggéré aux deux parties d'envisager la possibilité d'organiser l'Année des échanges Vietnam-France sur la base du succès du modèle mis en œuvre en 2013-2014 à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du Partenariat stratégique Vietnam-France en 2023.

Il a également exprimé le souhait de construire à cette occasion un programme d'échanges culturels entre les deux pays.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit d'organiser une série d'activités culturelles en combinaison avec la promotion du tourisme sous diverses formes à Paris et dans certaines villes de France, a déclaré le ministre Hoang Dao Cuong. Des activités similaires seront également organisées à Hanoï et dans d'autres localités par l'ambassade de France au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de se coordonner dans l'organisation d'événements pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique Vietnam-France en 2023, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique de manière efficace dans tous les domaines où les deux parties ont des potentiels et des intérêts.- VNA